Экс-президенту Армении Кочаряну и экс-генсеку ОДКБ предложили изменить обвинение

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну и экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову на заседании Антикоррупционного суда в Ереване в четверг предъявлено переквалифицированное обвинение по делу о "свержении конституционного строя" в марте 2008 года.

Общественный обвинитель Айк Ованнисян в ходе судебного заседания изменил правовую оценку прежнего обвинения, выдвинув новое обвинение в соответствии со статьей 441 УК Армении (превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности тяжелые последствия).

По словам обвинителя, приписываемые Кочаряну и Хачатурову деяния содержат элементы преступлений, соответствующих ст. 441 УК Армении.

После смены власти в Армении в 2018 году по делу мартовских событий обвинение по статье 300.1 УК "свержение конституционного строя" было предъявлено Кочаряну, Хачатурову, а также бывшему министру обороны Сейрану Оганяну и бывшему руководителю аппарата президента, экс-вице-премьеру Армену Геворкяну. В апреле 2021 года суд первой инстанции в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" на основе отсутствия состава преступления и в связи с решением Конституционного суда Армении о признании не соответствующим двум статьям Конституции статьи 300.1 УК Армении.

Оганяну и Геворкяну на заседании суда в четверг новые обвинения не предъявлены. Заседание суда отложено.

Сам Кочарян в беседе с журналистами после заседания суда назвал новое обвинение "пыткой юриспруденции" и "абсурдом".

Дело касается событий 2008 года, когда президент Армении Роберт Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

В апреле 2022 года Кассационный суд Армении вынес оправдательное решение в пользу Пашиняна. Решением суда приговор 2010 года против Пашиняна был отменен, Кассационный суд признал его невиновность.