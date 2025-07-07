Парламент Армении разрешил возбудить дела на главу и секретаря оппозиционной фракции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на внеочередном заседании удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела против главы крупнейшей оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна и секретаря этой фракции, бывшего министра охраны природы Арцвика Минасяна.

Представляя ходатайство, генпрокурор заявила, что Оганян в 2010-2015 годах, занимая должность главы Минобороны, по версии следствия незаконно присвоил земельный участок на территории национального парка "Севан", где построил особняк за счет средств госбюджета.

Минасян, занимая должность министра по охране природы в 2016-2018 годах, по данным генпрокуратуры, не предпринял каких-либо действий, способствовал сокрытию преступления, выдав разрешение на застройку.

Оганян руководил Министерством обороны в 2008-2016 годах.

Оппозиционная фракция "Армения" сформирована вокруг бывшего президента страны Роберта Кочаряна.