Поиск

Европарламент призвал провести новые парламентские выборы в Грузии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) заявил в своей резолюции, что отвергает результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призывает провести их повторно.

На пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг эта резолюция была принята 444 голосами "за", 72 - "против" при 82 воздержавшихся.

Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, "не служат надежным отражением воли грузинского народа", заявили европейские депутаты.

В миреПредседателем парламента Грузии переизбран Шалва ПапуашвилиЧитать подробнее

Поэтому, говорится в документе, Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов в Грузии и полагает необходимым провести их "повторно в течение года под тщательным международным контролем" и с независимой избирательной администрацией.

В резолюции утверждается, что парламентские выборы 26 октября были проведены с "существенными нарушениями". В этом евродепутаты видят проявление продолжающегося "отступления от демократии" в стране, за что "правящая партия "Грузинская мечта", считают они, несет полную ответственность".

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против премьер-министра Грузии и высокопоставленных чиновников. По мнению евродепутатов, политика, проводимая правительством Грузии, несовместима с перспективами евроатлантической интеграции страны.

С точки зрения ЕП, эта политика ведет к дальнейшему отчуждению страны от ЕС и сделает невозможными любые шаги к вступлению в Евросоюз.

Европарламент Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правящая партия Грузии заявила, что страна прерывает до 2028 г. переговоры по вступлению в ЕС

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за лишения аккредитации двух немецких журналистов

Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Главы стран ОДКБ подписали 14 документов по итогам саммита в Астане

Сирийские военные ведут бои с антиправительственными силами в Алеппо и Идлибе

Путин заявил, что РФ знает, сколько западных ракет поставлено Украине и еще планируется

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт

В Лондоне скоро закроются исторические рынки Смитфилд и Биллингсгейт
Протесты в Абхазии - 2024

Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля

Внеочередные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Израиль – Ливан: первый день без войны. Надолго?

Израиль – Ливан: первый день без войны. Надолго?
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });