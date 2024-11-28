Европарламент призвал провести новые парламентские выборы в Грузии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) заявил в своей резолюции, что отвергает результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призывает провести их повторно.

На пленарной сессии ЕП в Страсбурге в четверг эта резолюция была принята 444 голосами "за", 72 - "против" при 82 воздержавшихся.

Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, "не служат надежным отражением воли грузинского народа", заявили европейские депутаты.

Поэтому, говорится в документе, Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов в Грузии и полагает необходимым провести их "повторно в течение года под тщательным международным контролем" и с независимой избирательной администрацией.

В резолюции утверждается, что парламентские выборы 26 октября были проведены с "существенными нарушениями". В этом евродепутаты видят проявление продолжающегося "отступления от демократии" в стране, за что "правящая партия "Грузинская мечта", считают они, несет полную ответственность".

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против премьер-министра Грузии и высокопоставленных чиновников. По мнению евродепутатов, политика, проводимая правительством Грузии, несовместима с перспективами евроатлантической интеграции страны.

С точки зрения ЕП, эта политика ведет к дальнейшему отчуждению страны от ЕС и сделает невозможными любые шаги к вступлению в Евросоюз.