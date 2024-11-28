В Тбилиси спецназ вытеснил манифестантов с прилегающей к парламенту улицы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Полицейский спецназ вытеснил с прилегающей к парламенту Грузии улице Чичинадзе протестующих против приостановки евроинтеграции после того, как манифестанты начали бросать в полицейских тяжелые предметы.

Полиция применила слезоточивый газ. Вытеснив участников акции протеста с улицы Чичинадзе, спецназ остановился.

Манифестанты, находящиеся перед парламентом на проспекте Руставели, заявили журналистам, что протест не прекратится даже в случае применения полицейскими самых жестких мер.

На акции звучит требование провести новые парламентские выборы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.