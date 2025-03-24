Власти Грузии предложили ЕС компенсировать убытки от протестов оппозиции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал чиновников и дипломатов Евросоюза направить часть выделенных ими средств грузинским неправительственным организациям на покрытие ущерба зданию парламента, нанесённого на акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года.

"Реальный ущерб, нанесённый радикалами в ходе акций, уже составляет более 100 тысяч лари (более $40 тыс.). Это расходы на устранение ущерба зданию, но есть и другие расходы - за уничтоженные инвентарь и технику. Мы предполагаем, что нанесённый ущерб составляет около полумиллиона лари", - сказал Папуашвили в понедельник журналистам.

"В прямом эфире было показано, как радикалы нападали на полицейских, пытались поджечь здание парламента, но европейские дипломаты не замечали этого. Это позор и отсутствие любых ценностей", - заявил Папуашвили.

26 октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия "Грузинская мечта". Тогда же начались акции протеста оппозиции с требованием отменить результаты выборов.

Новая волна протестов началась после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе 28 ноября о том, что Тбилиси не начнёт переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.