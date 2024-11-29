Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси полицейские применили водометы против участников акции протеста против решения правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Акция проходит возле грузинского парламента. Ранее полиция призвала манифестантов разойтись. Ситуация обострилась после того, как протестующие начали закидывать полицейских различными предметами, звучали оскорбления в их адрес.

Перед этим были задержаны несколько участников акции.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.