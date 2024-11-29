Поиск

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси

Полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси
Фото: David Mdzinarishvili/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси полицейские применили водометы против участников акции протеста против решения правительства Грузии отложить переговоры о вступлении в Евросоюз.

Акция проходит возле грузинского парламента. Ранее полиция призвала манифестантов разойтись. Ситуация обострилась после того, как протестующие начали закидывать полицейских различными предметами, звучали оскорбления в их адрес.

Перед этим были задержаны несколько участников акции.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция в Тбилиси отогнала протестующих от возведенных на проспекте Руставели баррикад

В центр Тбилиси прибыл спецназ МВД

В центр Тбилиси прибыл спецназ МВД

Байден надеется, что Трамп передумает вводить пошлины на товары из Канады и Мексики

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль впервые после объявления прекращения огня нанес авиаудар по Ливану

Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

Президент Грузии обвинила правящую партию в конституционном перевороте

В городах Грузии начались протесты после заявления премьера об отношениях с ЕС

Сенат Австралии одобрил первый в мире законопроект, запрещающий детям соцсети

Правящая партия Грузии заявила, что страна прерывает до 2028 г. переговоры по вступлению в ЕС

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за лишения аккредитации двух немецких журналистов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });