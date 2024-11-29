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Участники акции протеста в Тбилиси сооружают преграды

Они пытаются остановить продвижение полиции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилиси на проспекте Руставели продолжается противостояние полиции с участниками акции протеста.

В эти минуты протестующие поджигают мусорные баки и сооружают преграды из различных предметов, пытаясь приостановить продвижение спецназа МВД.

Полиция периодически применяет водометы.

На проспекте Руставели мобилизованы машины скорой помощи, врачи оказывают помощь пострадавшим.

Грузинские телеканалы сообщают, что полиция применила слезоточивый газ.

Тбилиси Грузия
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