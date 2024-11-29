РФ предложила ЕЭК на 7 месяцев обнулить пошлины на ввоз картофеля, лука и капусты

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия внесла в ЕЭК инициативное предложение об обнулении с 1 января по 31 июля 2025 года пошлин на ввоз картофеля, лука, капусты, моркови и яблок.

Как сообщается в материалах ЕЭК, нулевую пошлину на этот период предлагается установить на ввоз не более 300 тыс. тонн картофеля (код 0701 90 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 85 тыс. тонн лука (код 07033 10 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 40 тыс. тонн капусты (код 0704 90 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 85 тыс. тонн моркови (код 0706 10 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС), не более 230 тыс. тонн яблок (коды 0808 10 800 1, 0808 10 800 2 ,0808 10 800 3 ТН ВЭД ЕАЭС).

"Предложение направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущение дефицита товаров на внутреннем рынке", - говорится в сообщении.

Дата окончания обсуждения этого предложения - 18 декабря 2024 года.

Как сообщало Минэкономразвития РФ, основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего плодоовощная продукция, причиной роста цен стало ограничение предложения из-за майских заморозков. В связи с этим на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.

Базовая пошлина на ввоз в РФ овощей и картофеля составляет 5%, яблок - 0,06 евро за кг.