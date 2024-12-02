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Bloomberg сообщил о скором решении ЕС выделить 1,5 млрд евро на военную промышленность

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза близки к заключению соглашения о создании нового оборонного фонда в размере 1,5 млрд евро, который поможет укрепить оборонную промышленность ЕС и Украины в течение следующих трех лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их ожиданиям, соглашение о Европейской программе оборонных инвестиций, вероятно, будет подписано к концу 2024 года. Оно позволит закупать военную технику, на 35% состоящую из компонентов, изготовленных за пределами ЕС. Также оно позволит поддерживать и развивать оборонную промышленность Евросоюза в долгосрочной перспективе с возможностью более быстрой закупки готового оборудования, необходимого чтобы помочь Украине удовлетворить ее оборонные потребности.

Евросоюз Украина
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