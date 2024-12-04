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Французские ультраправые не видят угрозы для страны в случае отставки кабмина

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил в среду, что Францию не ждёт кризис в случае вынесения премьеру страны Мишелю Барнье вотума недоверия.

"Откуда возьмётся хаос? Почему считают, что отставка Мишеля Барнье ввергнет страну в хаос?" - сказал Барделла в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, правящая коалиция, заявляющая о серьезных последствиях для страны в случае объявления недоверия нынешнему правительству, придерживается "стратегии запугивания".

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Он подтвердил, что его партия проголосует за вотум недоверия, объяснив этот шаг обязательствами перед избирателями.

"Мой долг был выступить против законопроекта о бюджете, который стал бы наказанием и урезал бы покупательную способность наших сограждан", - сказал Барделла.

Накануне премьер-министр Барнье заявил депутатам Национального собрания, что вотум недоверия еще больше усугубит кризисную ситуацию в стране.

Барнье, продвигавший бюджет 2025 года, ориентированный на жёсткую экономию, применил статью 49.3 французской конституции, позволяющую обойти голосование депутатов, для принятия законопроекта о социальном страховании.

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В среду в 16:00 по местному времени (18:00 по московскому) Национальное собрание начнёт рассмотрение двух предложений о вотуме недоверия, которые были выдвинуты левой коалицией "Новый народный фронт" и крайне правым "Национальным объединением". Голосование запланировано на 19:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Le Figaro отмечает, что вынесение вотума недоверия правительству, если оно состоится, станет первым подобным случаем с 1962 года, когда парламент отстранил от власти правительство Жоржа Помпиду.

Франция Мишель Барнье
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