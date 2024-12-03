Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку в случае вотума недоверия правительству

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон отверг призывы к его отставке в случае, если в результате вотума недоверия падет правительство Мишеля Барнье, сообщает во вторник Le Figaro.

Макрон напомнил, что его "дважды избирал французский народ".

"Я этим чрезвычайно горжусь и буду чтить это доверие со всей своей энергией до последней секунды, чтобы быть полезным стране", - заявил французский президент во вторник журналистам во время своего визита в Саудовскую Аравию.

Le Figaro отмечает, что призывы к его отставке раздаются главным образом из лагеря левых сил, чья парламентская фракция выдвинула предложение о вотуме недоверия правительству Барнье.

По словам Макрона, чей второй мандат на посту президента действует до 2027 года, эти призывы "лишены смысла", они "недостойны".

Накануне Барнье, продвигающий бюджет 2025 года, ориентированный на жесткую экономию, применил статью 49.3 французской конституции, позволяющую обойти голосование депутатов, для принятия законопроекта о социальном страховании.

Два вотума недоверия, которые будут рассмотрены Национальным собранием 4 декабря, были выдвинуты левой коалицией "Новый народный фронт" и крайне правым "Национальным объединением".