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Глава МИД Венгрии приветствовал отсутствие консенсуса по членству Украины в НАТО

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вступление Украины в НАТО может увеличить риск третьей мировой войны, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Глава МИД Сийярто заявил, что нельзя жертвовать коллективной обороной НАТО ради какой-либо третьей страны, подчеркнув, что приглашение сейчас Украины в НАТО может увеличить риск третьей мировой войны. Он приветствовал отсутствие консенсуса по членству Украины в НАТО", - написал в социальной сети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Сийярто по итогам встречи глав МИД Североатлантического альянса также раскритиковал недавние предложения союзников по НАТО, в частности, касающиеся понижения призывного возраста на Украине и увеличения поставок оружия.

Глава венгерского МИД отметил, что необходимо прикладывать больше усилий для достижения мира, поддерживать дипломатические каналы коммуникации открытыми и сохранять возможность скорого решения украинского кризиса.

Петер Сийярто НАТО Украина Венгрия
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