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Глава МИД Венгрии обсудил Украину с будущим советником Трампа по нацбезопасности

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг сообщил, что встретился в Вашингтоне с кандидатом избранного президента США Дональда Трампа на пост советника по нацбезопасности Майком Уолтсом.

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"Я рассказал ему, как мы видим ситуацию с военным конфликтом, который происходит по соседству с нами, и как сильно мы хотим, чтобы мир вернулся в Восточную Европу", - написал Сийярто в соцсети.

Он подчеркнул, что рад решению Трампа назначить Уолтса своим советником. Сийярто добавил, что американские республиканцы и венгры разделяют многие общие ценности.

Ранее Трамп объявил о решении назначить конгрессмена Уолтса советником по нацбезопасности в своей администрации. Назначения на эту должность не требуют утверждения в Сенате США.

Венгрия Петер Сийярто Майк Уолтс Дональд Трамп Украина США
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