В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США и их партнеры работают над тем, чтобы не допустить восстановления силы "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У нас есть устойчивая заинтересованность в безопасности в Сирии, в частности, в том, чтобы ИГ не восстановило силу и не вернулось", - сказал он на пресс-конференции.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в ряде других районов. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.