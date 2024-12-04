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В США заинтересованы в том, чтобы не допустить возрождения ИГ в Сирии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США и их партнеры работают над тем, чтобы не допустить восстановления силы "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"У нас есть устойчивая заинтересованность в безопасности в Сирии, в частности, в том, чтобы ИГ не восстановило силу и не вернулось", - сказал он на пресс-конференции.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в ряде других районов. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

США ИГ Сирия
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