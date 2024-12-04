Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 24-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,8 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

Falcon 9 SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству

Президент Южной Кореи считает законными действия при введении военного положения

Президент Южной Кореи считает законными действия при введении военного положения

Что произошло за день: среда, 4 декабря

Трамп хочет назначить главой НАСА миллиардера Джареда Айзекмана

Трамп хочет назначить главой НАСА миллиардера Джареда Айзекмана

США ввели в строй подразделение Космических сил в Японии

В центре грузинской столицы возобновилась акция протеста

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Шольц не увидел смысла обсуждать возможность отправки военных ФРГ на Украину

Пашинян считает нецелесообразным проведение саммита ЕАЭС в Армении

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2046 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });