Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 24-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 6,8 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 72 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.