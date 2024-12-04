Минфин и ЦБ готовят линейку семейных инвестиционных инструментов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин вместе с Банком России по поручению президента РФ Владимира Путина готовят специальную линейку семейных инвестиционных инструментов с налоговым вычетом в 1 млн рублей.

"По поручению президента России Минфин совместно с Банком России ведет работу по созданию специальной линейки семейных инвестиционных инструментов, в том числе с увеличенным вычетом в 1 млн рублей. Данные инструменты будут основаны на уже действующих сейчас механизмах - ИИС, ПДС и ДСЖ, - для которых предусмотрен единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей. Детали таких инструментов и сроки их запуска будут проработаны в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

Путин в среду в ходе форума ВТБ "Россия зовет!" сообщил о поручении правительству и ЦБ создать финансовый инструмент для семейных сбережений. "Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн рублей в год. Прошу правительство вместе с Банком России определить параметры этого механизма поддержки семей и реализовать эти решения", - заявил Путин.