Поиск

В центре Тбилиси акция протеста пока проходит мирно

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Протесты в Тбилиси на проспекте Руставели проходят в четверг в спокойной обстановке. Акция началась более часа назад, в ней участвуют несколько сотен человек, однако автодвижение на проспекте перекрыто.

Полиция блокирует прилегающие к зданию парламента улицы; подразделения спецназа и водометы находятся в сотнях метрах на площади Свободы.

Днем ранее протесты перед парламентом были самыми мирными - протестующие не стреляли в полицейских фейерверками, а правоохранительные органы течение десяти часов наблюдали со стороны за происходящим.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции в Тбилиси и других городах республики продолжаются с конца ноября.

Евросоюз Грузинская мечта Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 5 декабря

Лидер "Хезболлы" выразил поддержку правительству Сирии

Лидер "Хезболлы" выразил поддержку правительству Сирии

Новак сообщил о приросте спроса на мировом рынке нефти в 2024 году на 1,4 млн б/с

Квоты ОПЕК+ продлены на 2026 год

Макрон проводит консультации о новом премьере после прошения Барнье об отставке

Институт цвета Pantone назвал цвет 2025 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2025 года

За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французов

Минфин Грузии заявил, что инвесторы требуют $1,7 млрд в международных арбитражах

Глава Генштаба ВС РФ уведомил США об учениях в Средиземном море со стрельбами

Премьер Молдавии потребует введения чрезвычайного положения в области энергетики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });