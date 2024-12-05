В центре Тбилиси акция протеста пока проходит мирно

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Протесты в Тбилиси на проспекте Руставели проходят в четверг в спокойной обстановке. Акция началась более часа назад, в ней участвуют несколько сотен человек, однако автодвижение на проспекте перекрыто.

Полиция блокирует прилегающие к зданию парламента улицы; подразделения спецназа и водометы находятся в сотнях метрах на площади Свободы.

Днем ранее протесты перед парламентом были самыми мирными - протестующие не стреляли в полицейских фейерверками, а правоохранительные органы течение десяти часов наблюдали со стороны за происходящим.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции в Тбилиси и других городах республики продолжаются с конца ноября.