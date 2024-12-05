В США предупредили о цунами после землетрясения у берегов Калифорнии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7 произошло у берегов северной части американского штата Калифорния, после этого власти обнародовали предупреждение о цунами, сообщает в четверг Геологическая служба США.

По данным службы, землетрясение произошло в 10:44 утра по местному времени (21:44 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. За ним последовало несколько афтершоков.

Предупреждение об опасности возникновения цунами распространяется на прибрежные районы Калифорнии и соседнего штата Орегон.