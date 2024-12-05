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Главы Минобороны США и Армении обсудили развитие сотрудничества

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг встретился с коллегой из Армении Суреном Папикяном, они обсудили вопросы развития отношений в области безопасности, сообщил представитель Минобороны США Пэт Райдер.

"Министры обсудили нынешние и будущие усилия по сотрудничеству в области безопасности такие, как развитие военного образования и повышение квалификации кадров, наращивание институционального потенциала и профподготовку", - сказал Райдер на брифинге.

Кроме того, по словам Райдера, Остин и Папикян "подтвердили стратегическое партнерство между двумя странами, а также нашу общую цель - установление прочного мира в Закавказье".

Представитель Пентагона подчеркнул, что это была "первая подобная встреча министров двух стран за последние два десятилетия".

Пентагон Ллойд Остин Минобороны Армении Сурен Папикян
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