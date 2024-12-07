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Морская фаза учений "Молния" завершилась в Эстонии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии завершилась морская фаза крупных международных двухнедельных учений "Молния".

"Эти учения были частью различных компонентов морской войны, которые необходимы для переброски войск союзников в Эстонии по морским путям - начиная с минной разведки, сохранения морских путей открытыми, борьбой с дронами", - сказал заместитель командующего ВМФ капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

В начале учений военно-морские силы Эстонии и стран союзников отрабатывали совместные маневры с кораблями, связь между кораблями и штабом, поиск мин, патрулирование в морском пространстве, обеспечение артиллерийской стрельбы и оборону от катеров, кораблей, самолетов и беспилотников.

Международные военные учения "Молния" проходят со 2 по 15 декабря на море, а также на суше, на северо-востоке и востоке близ границ с Россией. Основное внимание уделяется развертыванию сил НАТО и взаимодействию союзников в регионе Балтийского моря. В них принимают участие союзные подразделения из Франции, Великобритании, США и Латвии, всего около 2 000 военнослужащих Эстонии и стран союзников.

Эстония НАТО Балтийское море
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