Госдеп США одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины на $266 млн

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил контракт на обслуживание поставленных Украине истребителей F-16, сообщило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона.

"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу правительству Украины услуг по обслуживанию F-16 и сопутствующего оборудования на оценочную стоимость $266,4 млн", - говорится в сообщении.

В контракт войдут расходные материалы, запчасти и программное обеспечение, документация, учебное оборудование для персонала и прочее.

Согласно релизу, подрядчиками выступают находящаяся в Бельгии компания Sabena, Lockheed Martin Aeronautics из американского штата Техас, а также Pratt and Whitney из штата Коннектикут.

Реализация этого контракта "не потребует каких-либо дополнительных назначений представителей правительства США или подрядчиков на Украине", подчеркнули в американском Минобороны.