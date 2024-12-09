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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:49

Нетаньяху планирует посетить инаугурацию Трампа

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует принять участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 20 января, сообщает телеканал 13 news.

Телеканал цитирует источник в канцелярии премьер-министра, который подтверждает, что поездка рассматривается, хотя "окончательное решение по этому вопросу еще не принято".

Отмечается, что во вторник Нетаньяху должен начать давать показания в рамках своего уголовного процесса, который необходимо прервать, чтобы разрешить поездку.

В свою очередь, Ynet news сообщает, что все члены кабинета министров Израиля за исключением министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и министра обороны Исраэля Каца подписали письмо генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре с просьбой отложить начало дачи показаний Нетаньяху по делу.

Министры отметили, что "за последнюю неделю произошло много важных событий в сфере безопасности и политики".

По их мнению, в настоящее время премьер-министр Израиля должен быть полностью сосредоточен на "естественных интересах" и что дача показаний помешает ему в этом.

Биньямин Нетаньяху Дональда Трамп инаугурация
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