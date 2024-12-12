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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, сообщает CBS News.

По данным источника телеканала, Трамп пригласил китайского лидера еще в начале ноября, вскоре после выборов.

"Однако не ясно, принял ли он приглашение", - отметил собеседник телеканала.

В посольстве Китая в Вашингтоне телеканалу ситуацию не прокомментировали.

Согласно публикации, команда Трампа планирует пригласить на церемонию инаугурации и других высокопоставленных гостей.

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по словам источника CBS, "все еще размышляет" о присутствии.

Ранее телеканал 13 news сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует принять участие в инаугурации 47-го президента США, однако окончательное решение еще не принято.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

США Дональд Трамп инаугурация Китай Си Цзиньпин
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