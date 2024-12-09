Серия землетрясений зафиксирована на Алеутских островах

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 зафиксирован в акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 22:57 мск в воскресенье землетрясения находился в 50 км южнее осторова Канага в составе Алеутских островов, в 1654 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

В 00:03 мск в понедельник в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается как "очень сильная", поскольку очаг сейсмособытия находился на меньшей глубине (10 км против 92,2).

Еще два подземных толчка магнитудой 6 на глубине 82,4 км и 5,6 на глубине 10 км зафиксированы, соответственно, в 03:16 мск и 03:37 мск в понедельник.

Геологическая служба США зафиксировала в этом районе 13 сейсмособытий магнитудой от 4,8 до 6,3.