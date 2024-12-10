Израильские военные не планируют масштабных наземных действий в Сирии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сообщения о заходе военных Израиля вглубь Сирии являются недостоверными, заявил AP израильский военные источник. Он отверг сообщения о масштабном израильском вторжении и назвал их слухами.

По словам собеседника агентства, израильские войска "планируют занять буферную зону в Сирии, а также еще несколько пунктов, имеющих стратегическое значение".

Представитель Армии обороны Израиля Авичай Адри также назвал сообщения о продвижении израильской армии к Дамаску ложными.

"Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ, о том, что военные ЦАХАЛа продвигаются или подходят к Дамаску, абсолютная неправда, - приводит его слова издание The Times of Israel. - Войска ЦАХАЛа находятся в буферной зоне и на оборонительных позициях близ границы, чтобы защитить израильскую территорию",.

Ранее 10 декабря ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что израильская бронетехника продвинулась вглубь территории Сирии и теперь ее отделяет от Дамаска примерно 20 км. The Times of Israel напоминает, что ранее Армия обороны Израиля дала понять - на земле она будет действовать лишь в буферной зоне между Израилем и Сирией.

Ранее израильские военные заняли позиции в буферной зоне на фоне сообщений о смене власти в Сирии. Власти Израиля назвали это временной мерой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что соглашение о буферной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, действующее с 1970-х годов, в настоящее время де-факто не существует. "Этого соглашения больше нет: сирийские военные оставили свои позиции", - сказал премьер Израиля.