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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Байден одобрил рекомендации для администрации Трампа в сфере отношений с РФ и КНР

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден утвердил документ с предложениями администрации избранного президента Дональда Трампа по возможным действиям в отношениях с РФ, Китаем, Ираном, КНДР, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских официальных лиц.

"В Белом доме в среду заявили, что Байден одобрил новый меморандум по вопросам национальной безопасности, который должен стать планом действий для грядущей администрации в то время, как США стараются противостоять растущему сотрудничеству Китая, Ирана, Северной Кореи и России", - информирует агентство.

Разработка меморандума началась летом. Согласно AP, он должен "помочь следующей администрации с первого дня ее работы выстроить подход в отношении того, как работать с укреплением отношений между наиболее значимыми противниками и соперниками США".

Источники агентства подчеркнули, что меморандум не обнародуют для общественности, потому что некоторые из его положений секретны.

Документ включает в себя списки рекомендаций по четырем темам. Это улучшение взаимодействия между различными ведомствами США; ускорение обмена информацией с союзниками Вашингтона по темам, связанным с РФ, КНР, Ираном, КНДР; уточнение подходов в применении санкций и других экономических мер для их наибольшей эффективности; подготовка к реагированию на несколько одновременных кризисов с участием противников США.

Джо Байден США Иран Китай КНДР Дональд Трамп
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