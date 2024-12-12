Белоруссия ввела лицензирование вывоза картофеля на 3 месяца

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза картофеля сроком на три месяца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщила правительственная пресс-служба в четверг.

Документ принят "в целях обеспечения в межсезонный период внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в полном объеме", говорится в сообщении.

Вывоз данной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы республики будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Белоруссии и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.