Макрон планирует в пятницу назначить премьера Франции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Имя нового премьер-министра Франции станет известно в пятницу утром, сообщили в Елисейском дворце.

"Коммюнике о назначении премьера будет опубликовано завтра утром", - приводит телеканал BFM TV слова представителей канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Изначально ожидалось, что Макрон в четверг объявит нового премьера.

На минувшей неделе премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку, после того как нижняя палата парламента страны - Национальное собрание - вынесла вотум недоверия правительству.