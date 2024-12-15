И.о. президента Южной Кореи подтвердил Байдену готовность поддерживать союз с США

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су в воскресенье провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и пообещал поддерживать и развивать альянс двух стран, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на президентскую канцелярию.

"Наше правительство будет проводить дипломатическую политику и политику в области безопасности без сбоев и приложит усилия для того, чтобы альянс Южной Кореи и США поддерживался и развивался без колебаний", - сказал Хан Док Су.

Он стал исполнять обязанности главы государства после того, как депутаты парламента Южной Кореи проголосовали в субботу за импичмент президента страны Юн Сок Ёля.

Поводом для отстранения от власти стала недавняя попытка президента ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Теперь конституционный суд Южной Кореи должен будет решить, оставлять ли в силе решение парламента. На это у судей будет 180 дней.