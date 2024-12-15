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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

Президента Бразилии выписали из больницы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Прооперированного на прошлой неделе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву выписали из больницы Сирио Либанес в штате Сан-Паулу, сообщает в воскресенье портал "Глобу".

"Команда врачей, работающая с президентом, сообщила в воскресенье, что его выписали из больницы" - говорится в сообщении портала.

Врачи отметили, что в течение ближайших 15 дней президент должен будет ограничивать нагрузки и воздерживаться от авиаперелетов. При этом Луле да Силве в этот период разрешается вернуться к работе.

10 декабря ему сделали операцию, чтобы остановить внутричерепное кровоизлияние. 12 декабря ему провели еще одну процедуру, связанную с артерией.

Лула да Силва 19 октября упал дома и, как сообщалось первоначально, получил травму шеи. Медики посоветовали ему тогда воздержаться от длительных поездок, из-за чего он принял решение участвовать в работе саммита БРИКС в формате видеоконференции. Краткие поездки врачи рекомендовали Луле да Силве согласовывать с ними. В то же время они сообщили, что президент Бразилии был в состоянии продолжать обычную работу в резиденции.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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