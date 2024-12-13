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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Президенту Бразилии стало лучше после трепанации

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву после операции перевели из отделения интенсивной терапии в палату полуинтенсивной терапии, сообщает EFE со ссылкой на лечащих врачей.

В новой палате врачи наблюдают за ним уже не круглосуточно, а с интервалами. 79-летний Лула да Силва уже самостоятельно встает и без посторонней помощи ходит по коридорам больницы.

Ранее сообщалось, что его, как ожидается, на следующей неделе отпустят домой из больницы.

10 декабря президенту сделали операцию по удалению внутричерепной гематомы и остановки кровоизлияния в больнице Сирио Либанес в Сан-Паулу. 12 декабря ему провели еще одну процедуру, связанную с артерией.

19 октября Лула да Силва упал дома и, как сообщалось первоначально, получил травму шеи. Врачи тогда посоветовали ему отказаться от длительных поездок, а краткие - согласовывать с ними. Работать в резиденции врачи ему разрешили.

Сан-Паулу Луис Инасиу Лул да Силву Бразилия Сирио Либанес
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