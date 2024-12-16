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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Американские вузы призвали студентов вернуться с каникул до инаугурации Трампа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 10 американских университетов призывают иностранных студентов, которые едут домой на зимние каникулы, вернуться в США до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, сообщил портал Axios.

В сообщении говорится, что "в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал бороться как с нелегальной, так и с легальной иммиграцией, и руководители учебных заведений обеспокоены тем, что одним из его первых действий может стать указ, ограничивающий въезд в США, как это было с запретом на въезд мусульман в 2017 году".

Тогда Трамп, вступив в должность президента в январе 2017 года, своим первым указом ввел строгие ограничения на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Портал привел выдержки из имеющегося в его распоряжении электронного письма университета Южной Каролины, адресованного студентам, получающим специальные визы. Руководство вуза рекомендует им вернуться к занятиям 13 января, в начале семестра.

В письме сказано, что новая президентская администрация начнет работать 20 января 2025 года и может выпустить указы, влияющие на поездки в США и оформление виз.

США Дональд Трамп
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