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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Ливан возобновит работу посольства в Дамаске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в понедельник объявил о намерении возобновить работу ливанского посольства в Дамаске, сообщает телерадиоканал LBCI.

"Микати отдал распоряжение вновь открыть посольство Ливана в Дамаске после того, как оно приостановило работу во время недавних событий в Сирии", - информирует LBCI.

В минувшую субботу посольство Турции возобновило работу в Сирии после многолетнего перерыва. Турецкое посольство приостановило работу в марте 2012 года из-за гражданской войны в Сирии и напряженных отношений Анкары с сирийским руководством.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

На прошлой неделе сообщалось, что временное правительство Сирии поручено сформировать Мухаммеду Баширу. Он ранее возглавлял так называемое правительство национального спасения Сирии. Башир – инженер, также имеет богословское образование.

Ливан Сирия Дамаск
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