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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Словакия хочет до конца года заключить соглашение о продолжении поставок газа РФ через Украину

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Словакии надеются, что до конца 2024 года удастся добиться соглашения, которое позволит продолжить поставки газа из России через территорию Украины, заявила в понедельник вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова.

"Мы хотели бы завершить переговоры к концу этого года. Надеюсь, мы закончим их, но это зависит и от других партнеров", - приводит агентство Bloomberg ее слова.

Сакова уточнила, что речь идет о поставках 15 млрд куб. м газа в год. По ее словам, переговоры идут сразу с несколькими партнерами Братиславы.

Как сообщалось, Венгрия и Словакия в середине июля прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев ужесточил санкции против российской компании, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". До этого "ЛУКОЙЛ" обеспечивал около трети импорта Венгрии и 40-45% импорта Словакии.

В сентябре венгерская MOL Group заключила соглашения с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу "Дружба" через Белоруссию и Украину в Венгрию и Словакию. С 9 сентября указанные объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group.

Словакия РФ газ Украина
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