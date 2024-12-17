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Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник нового поколения GPS ВВС США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени вывела на орбиту спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод аппарата подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида) в понедельник в 19:52 по времени Восточного побережья США (во вторник в 03:52 по Москве). Спутник через полтора часа после запуска был заброшен на орбиту высотой более тысячи километров над Землей. Затем он самостоятельно выйдет на среднюю околоземную орбиту высотой примерно 20 тыс. км.

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При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через 8,5 минут после запуска совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

Спутник GPS III ВВС США весом 3,8 тонны стал седьмым аппаратом нового поколения, запущенным с 2018 года, и очередным элементом в американской орбитальной группировке из 32 аппаратов, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время аппараты, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагают значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они в восемь раз более защищены от подавления, отмечают американские военные.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Falcon 9 SpaceX Lockheed Martin ВВС США Флорида
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