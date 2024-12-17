Выборщики США начинают голосование для подтверждения победы Трампа

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия выборщиков США во вторник приступает к голосованию, чтобы подтвердить результаты состоявшихся 5 ноября президентских выборов, сообщает CBS News.

"Во вторник в столицах штатов по всей территории США соберутся выборщики, чтобы участвовать в голосовании, которое подтвердит победу избранного президента Дональда Трампа над вице-президентом Камалой Харрис на выборах 2024 года", - информирует телеканал.

CBS отмечает, что процедура голосования коллегии выборщиков традиционно является не более, чем формальностью.

После завершения голосования выборщиков итоги голосования направят председателю Сената США, которым является вице-президент Харрис. Она должна получить эти данные не позднее 25 декабря. Затем, не позднее 3 января 2025 года, о результатах сообщат в Конгресс США.

6 января 2025 года Конгресс, как ожидается, соберется под руководством на заседание для подсчета голосов коллегии выборщиков Харрис. После подсчета вице-президент официально подтвердит победу Трампа на президентских выборах.

5 ноября в США состоялись выборы президента. Трамп одержал на них победу. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.