Поиск

Китай в ноябре восстановил импорт нефти из арабских стран без ущерба для поставок из РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китай после значительного падения интереса к нефти из арабских стран в октябре вернулся к ее активной закупке в прошлом месяце, сохранив объем поставок из России, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В частности, импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии увеличился на 24,2%, до 1,69 млн б/с; из Ирака - на 29,6%, почти до 1,5 млн б/с; из ОАЭ - в 1,8 раза, до 849 тыс. б/с; из Омана - на 33,2%, до 822 тыс. б/с; из Кувейта - в 1,7 раза, до 399 тыс. б/с.

В миреBloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из РоссииBloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из РоссииЧитать подробнее

Рост поставок нефти в КНР с Ближнего Востока практически не отразился на ее среднесуточном объеме импорта из России: в ноябре он составил 2,1 млн б/с, что всего на 10 тыс. б/с меньше, чем в октябре.

При этом в абсолютном выражении поставки нефти из РФ в страну снизились к октябрю на 12%, до 8,64 млн тонн. Затраты Пекина на российскую нефть в ноябре составили $4,61 млрд.

По итогам прошедших 11 месяцев РФ остается лидирующим экспортером нефти в Китай, поставив в страну 99,07 млн тонн (+1,7% г/г). Саудовская Аравия за этот же период экспортировала в КНР 72,27 млн тонн нефти (-9,6% г/г), Малайзия - 63,51 млн тонн (+26,7% г/г), Ирак - 59,12 млн тонн (+9,2% г/г).

Как сообщалось, среднесуточный объем импорта нефти в Китай в октябре составил 11,81 млн б/с, что на 12% больше, чем в октябре. В абсолютном выражении КНР в прошлом месяце импортировала 48,52 млн тонн нефти против 44,7 млн тонн в октябре.

Китай нефть РФ Саудовская Аравия Оман Кувейт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

В Amazon началась крупнейшая в истории компании забастовка

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году

Карл III продолжит лечение от рака в 2025 году

Анкара заявляет, что США сделают исключение для Турции из санкций против Газпромбанка

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ за 11 месяцев выросли на 4,6%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ за 11 месяцев выросли на 4,6%
Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России36 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии120 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });