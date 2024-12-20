Китай в ноябре восстановил импорт нефти из арабских стран без ущерба для поставок из РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китай после значительного падения интереса к нефти из арабских стран в октябре вернулся к ее активной закупке в прошлом месяце, сохранив объем поставок из России, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В частности, импорт Китаем нефти из Саудовской Аравии увеличился на 24,2%, до 1,69 млн б/с; из Ирака - на 29,6%, почти до 1,5 млн б/с; из ОАЭ - в 1,8 раза, до 849 тыс. б/с; из Омана - на 33,2%, до 822 тыс. б/с; из Кувейта - в 1,7 раза, до 399 тыс. б/с.

Рост поставок нефти в КНР с Ближнего Востока практически не отразился на ее среднесуточном объеме импорта из России: в ноябре он составил 2,1 млн б/с, что всего на 10 тыс. б/с меньше, чем в октябре.

При этом в абсолютном выражении поставки нефти из РФ в страну снизились к октябрю на 12%, до 8,64 млн тонн. Затраты Пекина на российскую нефть в ноябре составили $4,61 млрд.

По итогам прошедших 11 месяцев РФ остается лидирующим экспортером нефти в Китай, поставив в страну 99,07 млн тонн (+1,7% г/г). Саудовская Аравия за этот же период экспортировала в КНР 72,27 млн тонн нефти (-9,6% г/г), Малайзия - 63,51 млн тонн (+26,7% г/г), Ирак - 59,12 млн тонн (+9,2% г/г).

Как сообщалось, среднесуточный объем импорта нефти в Китай в октябре составил 11,81 млн б/с, что на 12% больше, чем в октябре. В абсолютном выражении КНР в прошлом месяце импортировала 48,52 млн тонн нефти против 44,7 млн тонн в октябре.