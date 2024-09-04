ФАС считает, что ситуация на рынке бензинов регулируется рыночными механизмами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время не видит необходимости во вмешательстве в регулирование оптового рынка бензина: динамика цен разнонаправленная и регулируется рыночными механизмами, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.

"Считаем, что рыночные механизмы смогут урегулировать ситуацию на биржевую стоимость. Они в последнее время показывают разнонаправленное движение. Объемы достаточны, Минэнерго дает рекомендации по повышению объемов, направляемых на биржу", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2024.

Комментируя ситуацию в рознице, Королев отметил, что рост цен укладывается в пределы инфляции, и ФАС намерена выполнить поручение правительства по удерживанию динамики розничных цен на бензин ниже уровня индекса потребительских цен по итогам года.

"Розничный рынок надежно защищен, с объемами тоже все нормально. Тренд на изменение цен не выше уровня инфляции по итогам года сохраняется ", - отметил Королев.