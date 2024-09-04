Поиск

ФАС считает, что ситуация на рынке бензинов регулируется рыночными механизмами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время не видит необходимости во вмешательстве в регулирование оптового рынка бензина: динамика цен разнонаправленная и регулируется рыночными механизмами, заявил журналистам замглавы ведомства Виталий Королев.

"Считаем, что рыночные механизмы смогут урегулировать ситуацию на биржевую стоимость. Они в последнее время показывают разнонаправленное движение. Объемы достаточны, Минэнерго дает рекомендации по повышению объемов, направляемых на биржу", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2024.

Комментируя ситуацию в рознице, Королев отметил, что рост цен укладывается в пределы инфляции, и ФАС намерена выполнить поручение правительства по удерживанию динамики розничных цен на бензин ниже уровня индекса потребительских цен по итогам года.

"Розничный рынок надежно защищен, с объемами тоже все нормально. Тренд на изменение цен не выше уровня инфляции по итогам года сохраняется ", - отметил Королев.

Виталий Королев ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минэнерго назвал стабильной ситуацию с обеспечением нефтепродуктами

Мобильный оператор Tele2 сменил название на T2 и обновил бренд

Восточный экономический форум - 2024

"Соллерс" начал выпуск туристических автобусов во Владивостоке

Восточный экономический форум - 2024

ОАК и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 годах

ОАК и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 годах

Фондовые индексы США завершили торги резким снижением

Фондовые индексы США завершили торги резким снижением

Банк "Точка" начал судебную тяжбу с МТС за товарные знаки

Банк "Точка" начал судебную тяжбу с МТС за товарные знаки

Нефть Brent резко подешевела до $75,56 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });