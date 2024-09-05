"Аврора" готова обсуждать предложенный "Аэрофлотом" "мокрый" лизинг Superjet 100

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Дальневосточная авиакомпания "Аврора" приветствует идею "Аэрофлота" о передаче ей в "мокрый" лизинг самолетов Superjet 100, заявил гендиректор компании Константин Сухоребрик.

"Да, это нам нравится. Обсуждать еще не обсуждали, но вернемся по домам и будем договариваться о встрече", - сказал Сухоребрик журналистам в кулуарах ВЭФ-2024.

Для Дальнего Востока размерность Superjet 100 "вполне подходящая", добавил он.

Отвечая на вопрос, сколько таких самолетов с экипажем арендовала бы "Аврора", Сухоребрик напомнил о поручении президента Владимира Путина увеличить пассажиропоток "Авроры" к 2030 году до 4 млн человек, или практически в два раза. "То есть существующего флота магистрального, который сейчас эксплуатируется, надо в два раза больше. Все довольно просто", - сказал он.

Как сообщалось, 1 сентября вступили в силу положения Воздушного кодекса РФ, которые позволяют авиакомпаниям передавать свои самолеты в "мокрый" лизинг – то есть в аренду вместе с экипажем. При этом использовать этот инструмент можно только для выполнения внутренних перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил накануне, что компания хотела бы предложить взять часть региональных самолетов группы в "мокрый" лизинг "Авроре". Это, по его словам, позволит наращивать пассажиропоток внутри Дальневосточного федерального округа, что является одной из задач, поставленных российскими властями. Он уточнял, что речь идет о передаче "Авроре" Superjet 100 из парка авиакомпании "Россия", которая является крупнейшим эксплуатантом этого типа самолета в стране.

"Аврора" – крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году по поручению Путина на базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний", "Якутии", "Полярных авиалиний", "Камчатского авиапредприятия", "ЧукотАвиа".