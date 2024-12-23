Экспорт легковых машин из КНР в РФ за 11 мес. вырос на 28,6%, до $13,8 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-ноябре 2024 года выросли на 28,6%, до $13,8 млрд, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В ноябре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к октябрю на 4,3%, до $1,43 млрд, продолжив падение второй месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд.

Поставки грузовиков в январе-ноябре рухнули на 12,7%, до $2,5 млрд. В прошлом месяце объем их экспорта из КНР в РФ вырос м/м на 4,6%, до $108,6 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 11 месяцев вырос на 29,3%, составив $2,39 млрд. В ноябре из Китая было ввезено автокомпонентов почти на $252 млн (-15,8% к октябрю).

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ за 11 мес. 2024 года, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 806 (+102,8%) 225,7 (-3,8%) 212,5 (+30,7%) Январь-февраль 1465 (+47,6%) 314,7 (-33,4%) 371,5 (+29,3%) Январь-март 2329 (+30,7%) 454,4 (-44,5%) 535 (+14,9%) Январь-апрель 3524 (+27,7%) 722 (-40,2%) 722,4 (+12,6%) Январь-май 4858 (+36,2%) 984,8 (-34,4%) 924,4 (+15,2%) Январь-июнь 6218 (+35,4%) 1283 (-23,9%) 1158,5 (+18,3%) Январь-июль 7515 (+32,9%) 1518 (-26,3%) 1387 (+19,9%) Январь-август 9148,5 (+35%) 1843,9 (-15,8%) 1614,8 (+21,3%) Январь-сентябрь 10915 (+34,6%) 2287 (-4,4%) 1837 (+21,5%) Январь-октябрь 12408 (+32,27%) 2391 (-8,4%) 2136 (+28,9%) Январь-ноябрь 13835,9 (+28,6) 2499,4 (-12,7%) 2388,2 (+29,3%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".

Экспортные поставки автомобилей из КНР в РФ заметно росли в августе-сентябре, что было связано, в частности, с повышением коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% с 1 октября, которое Минпромторг предварительно анонсировал в июле. С 1 октября также была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет. Ближайшее повышение в параметрах шкалы состоится с 1 января 2025 года.