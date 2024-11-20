В октябре поставки грузовиков из Китая в Россию упали в 4,3 раза к сентябрю

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В октябре поставки автомобилей из Китая в Россию ожидаемо снизились к сентябрю после повышения с 1 октября ставок утилизационного сбора в России: поставки легковых машин упали на 15,6%, грузовых - рухнули в 4,3 раза (на 76,6%), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок легковых автомобилей в Россию из Китая за 10 месяцев 2024 года превысил $12,4 млрд (+32,3%), что, исходя из данных китайском таможни, было на 6,5% больше объема за весь 2023 год - он, как сообщалось, был на уровне около $11,7 млрд. В октябре их экспорт снизился к сентябрю на 15,6% и составил чуть менее $1,5 млрд.

Поставки грузовиков в январе-октябре сократились на 8,4%, до почти $2,4 млрд. В прошлом месяце объем их ввоза из Китая обвалился м/м на 76,6%, до $103,8 млн - это рекордно низкий результат с февраля текущего года, когда их поставки, по данным китайской таможни, были чуть ниже $90 млн. При этом в октябре в преддверии повышения утильсбора они, как сообщалось, подскакивали более чем на треть, до рекордных $443 млн.

Поставки из Китая в Россию частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 10 месяцев вырос на 28,9%, перевалив за $2,1 млрд. В октябре из Китая было ввезено автокомпонентов на рекордные $299,2 млн (+34,6% к сентябрю).

Поставки продукции автопрома из КНР в Россию за 10 месяцев 2024 года, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 806 (+102,8%) 225,7 (-3,8%) 212,5 (+30,7%) Январь-февраль 1465 (+47,6%) 314,7 (-33,4%) 371,5 (+29,3%) Январь-март 2329 (+30,7%) 454,4 (-44,5%) 535 (+14,9%) Январь-апрель 3524 (+27,7%) 722 (-40,2%) 722,4 (+12,6%) Январь-май 4858 (+36,2%) 984,8 (-34,4%) 924,4 (+15,2%) Январь-июнь 6218 (+35,4%) 1283 (-23,9%) 1158,5 (+18,3%) Январь-июль 7515 (+32,9%) 1518 (-26,3%) 1387 (+19,9%) Январь-август 9148,5 (+35%) 1843,9 (-15,8%) 1614,8 (+21,3%) Январь-сентябрь 10915 (+34,6%) 2287 (-4,4%) 1837 (+21,5%) Январь-октябрь 12408 (+32,27%) 2391 (-8,4%) 2136 (+28,9%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".

Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспортные поставки автомобилей в Россию заметно росли с августа - после того, как Минпромторг в середине июля анонсировал повышение коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% в зависимости от вида автотехники. Индексация состоялась с 1 октября. Кроме того, была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих 5 лет, начиная с 1 января 2025 года.