В октябре поставки грузовиков из Китая в Россию упали в 4,3 раза к сентябрю
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В октябре поставки автомобилей из Китая в Россию ожидаемо снизились к сентябрю после повышения с 1 октября ставок утилизационного сбора в России: поставки легковых машин упали на 15,6%, грузовых - рухнули в 4,3 раза (на 76,6%), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.
Объем поставок легковых автомобилей в Россию из Китая за 10 месяцев 2024 года превысил $12,4 млрд (+32,3%), что, исходя из данных китайском таможни, было на 6,5% больше объема за весь 2023 год - он, как сообщалось, был на уровне около $11,7 млрд. В октябре их экспорт снизился к сентябрю на 15,6% и составил чуть менее $1,5 млрд.
Поставки грузовиков в январе-октябре сократились на 8,4%, до почти $2,4 млрд. В прошлом месяце объем их ввоза из Китая обвалился м/м на 76,6%, до $103,8 млн - это рекордно низкий результат с февраля текущего года, когда их поставки, по данным китайской таможни, были чуть ниже $90 млн. При этом в октябре в преддверии повышения утильсбора они, как сообщалось, подскакивали более чем на треть, до рекордных $443 млн.
Поставки из Китая в Россию частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 10 месяцев вырос на 28,9%, перевалив за $2,1 млрд. В октябре из Китая было ввезено автокомпонентов на рекордные $299,2 млн (+34,6% к сентябрю).
Поставки продукции автопрома из КНР в Россию за 10 месяцев 2024 года, $ млн*
|Период
|Легковые авто
|Грузовые авто
|Автокомпоненты
|Январь
|806 (+102,8%)
|225,7 (-3,8%)
|212,5 (+30,7%)
|Январь-февраль
|1465 (+47,6%)
|314,7 (-33,4%)
|371,5 (+29,3%)
|Январь-март
|2329 (+30,7%)
|454,4 (-44,5%)
|535 (+14,9%)
|Январь-апрель
|3524 (+27,7%)
|722 (-40,2%)
|722,4 (+12,6%)
|Январь-май
|4858 (+36,2%)
|984,8 (-34,4%)
|924,4 (+15,2%)
|Январь-июнь
|6218 (+35,4%)
|1283 (-23,9%)
|1158,5 (+18,3%)
|Январь-июль
|7515 (+32,9%)
|1518 (-26,3%)
|1387 (+19,9%)
|Январь-август
|9148,5 (+35%)
|1843,9 (-15,8%)
|1614,8 (+21,3%)
|Январь-сентябрь
|10915 (+34,6%)
|2287 (-4,4%)
|1837 (+21,5%)
|Январь-октябрь
|12408 (+32,27%)
|2391 (-8,4%)
|2136 (+28,9%)
* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса".
Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспортные поставки автомобилей в Россию заметно росли с августа - после того, как Минпромторг в середине июля анонсировал повышение коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% в зависимости от вида автотехники. Индексация состоялась с 1 октября. Кроме того, была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих 5 лет, начиная с 1 января 2025 года.