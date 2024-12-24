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Что произошло за день: вторник, 24 декабря

Затонувшее судно, планируемые санкции и заочный приговор иноагенту Татьяне Лазаревой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российское грузовое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море. 14 членов экипажа спасены, двое пропали без вести. По данным СМИ, взрыв произошел в машинном отделении. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель двух и более человек.

- Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ. По данным источников The Washington Post, США могут ввести санкции против так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть, а также против экспортеров нефти из РФ, которые ранее не подвергались санкциям.

- Введение федерального режима ЧС из-за разлива мазута будет зависеть от рекомендаций специалистов, заявил Дмитрий Песков. Между тем ученые предупреждают, что изменение ветра может привести к загрязнению мазутом юго-восточного берега Крыма. Собственники потерпевших крушение танкеров возьмут на себя ответственность по их подъему и утилизации. Как сообщил Минтранс, танкеры находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории.

- Военный суд заочно приговорил к шести с половиной годам колонии Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма.

- РКН подтвердил обсуждение блокировки голосового трафика в мессенджерах.

- Работник режимного предприятия арестован за сотрудничество с разведкой Украины. За деньги он передавал информацию о подразделениях ВС России, в том числе в зоне проведения СВО.

- Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии за шпионаж гражданина США Евгения (Джина) Спектора. Также Спектору назначен штраф в размере 14 млн рублей. Ранее он был осужден за коррупцию по делу экс-помощницы Аркадия Дворковича.

- Санта-Клаус начал свое традиционное рождественское кругосветное путешествие. Его перемещения отслеживает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента.

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