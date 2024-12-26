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Китайский производитель аккумуляторов CATL намерен получить листинг в Гонконге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) планирует получить листинг в Гонконге, сообщила компания.

Совет директоров CATL одобрил этот план, однако для его реализации необходимо разрешение китайских регуляторов, в том числе Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC).

Акции компании уже торгуются на бирже Шэньчжэня, с начала текущего года их стоимость выросла на 60%.

По данным аналитической компании SNE Research, доля CATL на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составляет около 37%.

Гонконг Китай CATL Шэньчжэнь
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