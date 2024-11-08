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ХКФ банк консолидировал все 100% "Хоум кредит страхования"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ХКФ банк (работает под брендом "Хоум банк") консолидировал все 100% долей компании "Хоум кредит страхование", следует из данных ЕГРЮЛ.

До этого банку принадлежало 50,5% страховщика.

В июне 2024 года структура чешской группы Home Credit вышла из капитала "Хоум кредит страхования". Принадлежавшие чешской группе 49,5% страховщика тогда получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

Он ранее участвовал в процессе выхода чешской группы из российских финансовых активов. Летом 2022 года группа утратила контроль (сократила доли до 49,5%) в ХКФ банке, "Хоум кредит страховании" и микрокредитной компании "Купи не копи", передав по 1% долей в этих компаниях Ярдени.

В августе 2024 года долю Ярдени в "Хоум кредит страховании" (49,5%) получил Дмитрий Харитонов. Он ранее вместе с ХКФ банком был одним из владельцев БКИ "Скоринг бюро".

ХКФ банк получил 50,5% "Хоум кредит страхования" в августе 2023 года.

"Хоум кредит страхование" входит в периметр сделки по покупке Совкомбанком ХКФ банка.

Home Credit Совкомбанк ХКФ банк Хоум кредит страхование
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