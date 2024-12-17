Акционеры Совкомбанка 28 января рассмотрят допэмиссию в рамках присоединения ХКФ банка

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Собрание акционеров Совкомбанка по вопросу допэмиссии акций в рамках присоединения ХКФ банка пройдет 28 января 2025 года в заочной форме, сообщил банк.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 27 декабря 2024 года.

В повестке вопрос об увеличении уставного капитала Совкомбанка путем выпуска дополнительных акций, размещаемых при реорганизации.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк перенес срок размещения акций допэмиссии для покупки ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк) с 2024 года на I квартал 2025 года.

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года.

Изначально сделку планировалось закрыть в 2024 году. Предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе - до конца 2024 года - предполагалось приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.

Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% - деньгами. По новым условиям сделки, скидка к капиталу Хоум банка увеличилась на 5 млрд рублей, а оплата 90% сделки акциями Совкомбанка - перенесена на 2025 год. Предыдущие решения по допэмиссии банка были отменены.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является компания "Хоум капитал" (ее учредители не раскрываются). Она получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко - по 9,9% каждый.

Доля "Хоум капитала" в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейской доли кредитной организации.

Совкомбанк по итогам III квартала 2024 года с активами в 3,623 трлн рублей занимал 8-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", ХКФ банк с активами в 379 млрд рублей - 29-е место.