Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск семиместных универсалов Largus и версий Largus Cross

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Производство семиместного универсала Lada Largus и автомобилей Lada Largus Cross возобновилось на ижевском заводе "АвтоВАЗа", сообщила пресс-служба концерна.

Одновременно с перезапуском этих автомобилей расширен опционный состав семейства. Все Largus теперь доступны в комплектации Comfort. Дополнительно к опциям, которые есть в версии Classic, эта комплектация включает регулировку водительского сиденья по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировку боковых зеркал, молдинги боковых дверей, и на пассажирских версиях - карман в спинке переднего сиденья и складывающийся второй ряд сидений. В пятиместной версии предусмотрена натяжная полка багажника.

Выпуск Lada Largus после санкционной приостановки был перенесен из Тольятти в Ижевск, где возобновился в мае текущего года с запуском пятиместных универсалов и коммерческих фургонов. Теперь, как отмечает "АвтоВАЗ", семейство Largus полностью вернулось на конвейер концерна.

Lada Largus - единственное модельное семейство в портфеле "АвтоВАЗа", продажи которого не просели в помесячном выражении к концу текущего года: в ноябре, как сообщала компания, было реализовано 6 379 пассажирских универсалов (рост в 2,4 раза м/м) и 1 867 фургонов (рост более чем в 2 раза м/м). Остальные семейства Lada показали снижение к октябрю на 10-25%.

Всего по итогам 11 месяцев 2024 года "АвтоВАЗ" реализовал в РФ 417 437 Lada (+30,6%).

Lada Lada Largus АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален

Глава Минтруда считает, что вопрос о выходном дне 31 декабря пока не актуален

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Москва желает не перемирия на Украине, а мира после выполнения всех условий

Москва желает не перемирия на Украине, а мира после выполнения всех условий
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

В России в 2024 г. зафиксировано в два раза больше фактов фиктивной регистрации

В России в 2024 г. зафиксировано в два раза больше фактов фиктивной регистрации
Военная операция на Украине

Группировка войск "Восток" за месяц освободила семь населенных пунктов

Доходы иноагентов от продажи имущества в РФ предложили зачислять на спецсчет

Доходы иноагентов от продажи имущества в РФ предложили зачислять на спецсчет
Военная операция на Украине

За ночь над четырьмя регионами России сбили 13 беспилотников

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Сервис быстрого перевода бумаг готов к работе, семь брокеров в процессе подключения

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5548 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });