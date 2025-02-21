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МТС отметила увеличение числа криптоферм в России за год на 7%

По их количеству лидирует Иркутская область

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В России с января 2024 года по январь 2025 года число майнинговых ферм увеличилось на 7%, показало исследование ПАО "МТС", проведенное с помощью искусственного интеллекта.

По данным оператора, на январь 2025 года в стране было 136 575 майнинговых ферм.

"Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области. Годом ранее в топ-5 входили регионы Северного Кавказа", - говорится в пресс-релизе.

В Иркутской объем майнинга увеличился на 18%. При этом в январе самый большой рост по России показали Тюменская область - 49%, Свердловская область - 42%, Ханты-Мансийский АО - 36%, Пермский край - 30%, Челябинская область - 32%, Башкирия - на 24%, Самарская область - 20%, Красноярский край - на 6%.

"В результате проведенного анализа было установлено, что на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области - 8%", - отмечает оператор.

В Башкирии и Краснодарском крае зафиксировано по 4% от всех объектов майнинга, в Самарской, Новосибирской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Татарстане - по 3%.

МТС отмечает, что наиболее активно в России сейчас добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, остальное - на альткоины: Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Исследование проведено на базе ИИ и алгоритмов машинного обучения, которые выявляют аномалии энергопотребления. Алгоритм анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные умных электросчетчиков.

Ранее сообщалось, что низкие энерготарифы, в том числе для населения, сделали Иркутскую область центром майнинга в России. Власти региона настаивают на том, что энергопотребление неумеренно расчет за счет легального (промышленного) майнинга. Энергетики (структуры En+) утверждают, что к взрывному росту потребления электроэнергии в регионе причастны "серые" майнеры, то есть, население, добывающее криптовалюту, используя распределительные сети городов и поселков.

Ethereum Litecoin МТС Тюменская область Иркутская область
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