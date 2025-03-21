Оператор "Пулково" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 9,73 млрд рублей, что в 1,8 раза превышает показатель 2023 года, говорится в отчетности компании.

Выручка предприятия выросла на 18,5% - до 27,28 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ООО "Воздушные ворота северной столицы" (в тыс. рублей):

2024г 2023г Динамика Выручка 27 278 655 23 010 939 +18,5% Себестоимость продаж 11 071 085 10 272 619 +7,8% Валовая прибыль 16 207 570 12 738 320 +27,2% Прибыль от продаж 11 981 792 9 173 022 +30,6% Прибыль до налогообложения 12 674 537 6 260 357 рост в 2 раза Чистая прибыль 9 732 069 5 269 110 рост в 1,8 раза

"Росту показателей способствовали увеличение международного трафика практически на четверть, а также значительный рост доходов от неавиационной деятельности, среди прочего - это ритейл, horeca и реклама", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС.

В 2024 году ВВСС полностью погасила кредиты, полученные на первый этап строительства и реконструкции аэропорта в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Проект I очереди аэропорта был реализован в 2010-2014 годах. Полная стоимость финансирования составила 1,2 млрд евро, из которых за счет кредитов было профинансировано более 700 млн евро.

В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. На внутренних рейсах было обслужено 16,7 млн пассажиров (16,9 млн в 2023 году), на международных - 4,2 млн (в 2023 году - 3,5 млн). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".