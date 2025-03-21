Оператор "Пулково" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 9,73 млрд рублей, что в 1,8 раза превышает показатель 2023 года, говорится в отчетности компании.
Выручка предприятия выросла на 18,5% - до 27,28 млрд рублей.
Основные финансовые показатели ООО "Воздушные ворота северной столицы" (в тыс. рублей):
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|27 278 655
|23 010 939
|+18,5%
|Себестоимость продаж
|11 071 085
|10 272 619
|+7,8%
|Валовая прибыль
|16 207 570
|12 738 320
|+27,2%
|Прибыль от продаж
|11 981 792
|9 173 022
|+30,6%
|Прибыль до налогообложения
|12 674 537
|6 260 357
|рост в 2 раза
|Чистая прибыль
|9 732 069
|5 269 110
|рост в 1,8 раза
"Росту показателей способствовали увеличение международного трафика практически на четверть, а также значительный рост доходов от неавиационной деятельности, среди прочего - это ритейл, horeca и реклама", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС.
В 2024 году ВВСС полностью погасила кредиты, полученные на первый этап строительства и реконструкции аэропорта в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Проект I очереди аэропорта был реализован в 2010-2014 годах. Полная стоимость финансирования составила 1,2 млрд евро, из которых за счет кредитов было профинансировано более 700 млн евро.
В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. На внутренних рейсах было обслужено 16,7 млн пассажиров (16,9 млн в 2023 году), на международных - 4,2 млн (в 2023 году - 3,5 млн). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".