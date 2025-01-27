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Цена арабики обновила рекорд на угрозах США ввести пошлины на колумбийский экспорт

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика подорожал до рекорда на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта товаров из Колумбии.

К 13:51 по Москве фьючерсы на арабику дорожали в Нью-Йорке на 0,75% и торгуются на уровне $3,5015 за фунт, сообщает MarketWatch. Ранее на торгах цена поднималась до $3,5535 за фунт, что стало максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Трампа, в том числе согласилось принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

Колумбия является третьим по величине производителем кофе в мире и занимает второе место по производству арабики.

За последние 12 месяцев арабика подорожала на 85% на опасениях плохих урожаев в Бразилии и Вьетнаме. Тем временем министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024-2025 сельхозгоду упадут до самого низкого уровня за четверть века.

Вьетнам Колумбия США Дональд Трамп Бразилия
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