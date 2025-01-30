UPS в IV квартале увеличила выручку хуже прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service в четвертом квартале 2024 года увеличила выручку на 1,5% в годовом измерении, сказано в ее отчетности.

Консолидированная операционная прибыль выросла на 18,1% и составила $2,9 млрд. Скорректированный показатель в расчете на акцию повысился на 11,3% - до $2,75.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,53 на акцию при выручке в $25,4 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале поднялись на 2,2% и достигли $17,3 млрд. Международный сегмент зафиксировал повышение выручки на 6,9% - до $4,9 млрд. При этом доходы в сегменте управления цепочками поставок сократились на 9,1%, составив $3,07 млрд.

Выручка за весь 2024 год составила $91,1 млрд, операционная прибыль - $8,5 млрд, рентабельность по ней - 9,3%.

В 2025 году UPS планирует получить выручку в районе $89 млрд при операционной рентабельности около 10,8%. Объем капиталовложений оценивается примерно в $3,5 млрд, дивидендных выплат - около $5,5 млрд. Также компания намерена провести выкуп своих акций на сумму примерно $1 млрд.

Эксперты оценивают годовую выручку в $94,9 млрд.

UPS также сообщила о том, что "достигла принципиального соглашения со своим крупнейшим клиентом о снижении объема перевозок более чем на 50% ко второй половине 2026 года". В связи с этим компания "реконфигурирует свою сеть в США и запускает многолетние инициативы "переосмысления эффективности", чтобы сэкономить около $1 млрд долларов за счет сквозной перестройки процесса", говорится в отчете.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 200 странах, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тысяч сотрудников. В сутки UPS обрабатывает около 22,3 млн посылок.